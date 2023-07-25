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Результаты неутешительны. Зеленский рассказал о проверке военкомов

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине проходит проверка всех начальников территориальных центров комплектования. И уже есть первые неутешительные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других военкомов, кроме бывшего одесского. И нелестные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит", - подчеркнул президент.

Обращаясь ко всем таким военкомам и любым другим чиновникам, которые позволяют себе наглеть где-то в тылу, Зеленский отметил, им не будет места в жизни после победы Украины. Такая жизнь будет достойна наших защитников и каждого, кто все свои силы отдает для защиты, добавил он.

Скандал с одесским военкомом

Напомним, ранее бывшему начальнику территориального центра комплектования в Одесской области Евгению Борисову объявили о подозрении в продаже "белых билетов".

После этого СМИ узнали о том, что что во время полномасштабной войны семья Борисова приобрела недвижимость и автомобили стоимостью несколько сотен тысяч долларов.

Позже Зеленский поручил уволить Борисова, его поручение выполнили.

Несколько дней назад экс-военкома задержали в Киеве. Ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

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Владимир ЗеленскийТЦК