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"Результаты очень вкусные". Гуменюк об ответе ВСУ на вражеские обстрелы Херсонской области

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 09:22
"Результаты очень вкусные". Гуменюк об ответе ВСУ на вражеские обстрелы Херсонской области Фото: Наталья Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты маневрируют на левом берегу Херсонской области и уже ощущают существенный ответ украинских защитников на вражеские обстрелы.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на слова руководительницы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что российские оккупанты продолжают терроризировать огнем правый берег Днепра. Они обстреливают не только освобожденные территории, но и те, которые даже не были под оккупацией.

Гуменюк добавила, что захватчики маневрируют на левобережье Херсонской области.

"Они опасаются нашего ответа. Они его чувствуют, он достаточно существенный. Пока мы еще не можем отчитываться о результатах, но они очень вкусные и вы о них услышите очень скоро", - сказала она.

Отметим, что ранее Гуменюк объясняла, что обстрелы Херсона россиянами не являются их местью - они просто ненавидят всех, кто живет лучше их.

Как сообщалось ранее, жителей Херсонской области призывают эвакуироваться, поскольку из-за вражеских ударов невозможно будет обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение.

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