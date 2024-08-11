В результате атаки в Сирии несколько военных США и коалиции получили ранения

Напомним, вчера, 10 августа военные силы США на северо-востоке Сирии подверглись атаке беспилотника. Нападение произошло в зоне высадки Румалин, где находятся американские войска вместе с силами коалиции, возглавляемой Штатами.

Эта атака стала уже второй за последние дни на ВС США на Ближнем Востоке.

В понедельник, 5 августа, в Ираке был нанесен ракетный удар по авиабазе, где размещены военные силы Соединенных Штатов и других стран. Два источника Reuters в иракских силах безопасности отметили, что авиабазу атаковали две ракеты "Катюша". Ранения получили по меньшей мере пятеро американских военнослужащих.

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