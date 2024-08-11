RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В результате атаки в Сирии несколько военных США и коалиции получили ранения

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Несколько военнослужащих США и коалиции были ранены в результате атаки беспилотников в пятницу в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что ранения не являются серьезными, но некоторые войска были переведены в отдельное место для дальнейшей оценки.

Напомним, вчера, 10 августа военные силы США на северо-востоке Сирии подверглись атаке беспилотника. Нападение произошло в зоне высадки Румалин, где находятся американские войска вместе с силами коалиции, возглавляемой Штатами.

Эта атака стала уже второй за последние дни на ВС США на Ближнем Востоке.

В понедельник, 5 августа, в Ираке был нанесен ракетный удар по авиабазе, где размещены военные силы Соединенных Штатов и других стран. Два источника Reuters в иракских силах безопасности отметили, что авиабазу атаковали две ракеты "Катюша". Ранения получили по меньшей мере пятеро американских военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в СирииСоединенные Штаты Америки