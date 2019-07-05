У Туреччині внаслідок вибуху автомобіля загинули три людини

В результаті вибуху автомобіля в районі Рейханли у турецькій провінції Хатай загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Як повідомляється, вибух стався в машині на вулиці Мехмета Ерсоя в 750 метрах від будівлі районної адміністрації. До місця події прибули поліція і "швидка допомога". За попередніми даними, в результаті вибуху загинули три сирійця.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, коментуючи подію, зазначив, що причиною вибуху на кордоні з Сирією став вибуховий пристрій, правоохоронці не виключають версії теракту.

"Слідство схиляється до версії теракту. У найближчі кілька годин будуть з'ясовані всі деталі того, що сталося і МВС зробить заяву", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в порту Ізміра (Туреччина) стався вибух на нафтовому танкері, в результаті чого одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

Також повідомлялося, що в кінці червня два терориста-смертника підірвали себе в Тунісі, в результаті чого постраждали дев'ятеро осіб.