В результаті вибуху на кораблі ВМС США постраждала 21 людина

В результаті вибуху на кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі в Сан-Дієго постраждала 21 людина. Серед них 17 моряків і четверо цивільних осіб

Про це в Twitter повідомляє командування надводними силами ВМС США.

"Сімнадцять моряків і четверо цивільних осіб перебувають на лікуванні у місцевій лікарні з травмами, які не становлять загрози для життя", - йдеться в повідомленні.

В даний момент весь екіпаж евакуйований з корабля. До гасіння пожежі залучено пожежні кораблі.

"З усіма кораблями в порту були встановлені контакти і направлені пожежні команди для надання можливої допомоги в гасінні пожежі", - повідомили в командуванні.

Крім того, за даними командування, від палаючого корабля до інших причалів були евакуйовані кораблі USS Fitzgerald і USS Russell.

Нагадаємо, на базі Військово-морських сил США в Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на десантному кораблі USS Bonhomme Richard сталася пожежа, повідомлялося про кілька постраждалих.

Також повідомлялося, що 6 грудня 2019 року на