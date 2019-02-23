В результаті буревію в Італії загинули 3 людини

Сильні пориви вітру призвели до падіння дерев та руйнування будівель

По меньшей мере 3 человека стали жертвами сильного урагана в Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как сообщается, сильные порывы ветра в нескольких регионах страны привели к падению деревьев и разрушению зданий и других конструкций. Так, вблизи итальянского Фрозиноне сильный ветер вызвал обвал стены дома, в результате чего погибли 2 человека.

Еще один человек погиб вблизи Рима, когда на его автомобиль упало дерево. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Кроме того, вблизи Неаполя дерево упало на автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком. В результате инцидента никто не погиб, однако женщина получила травму головы. Ребенок не пострадал.

Отмечается, что ураган свирепствует и в итальянском регионе Кампания. Из-за непогоды в регионе закрыли все школы и остановили сообщение с соседними островами.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды в шести областях Украины без электроснабжения остались как минимум 188 населенных пунктов. В частности, в Черкасской - 74, Киевской - 69, Черниговской - 18, Сумской - 15, Кировоградской - 8 и Днепропетровской - 4 населенных пунктов.

Добавим, по прогнозам синоптиков сегодня, 23 февраля, в Киеве ожидается мороз до -5 градусов днем и до -9 ночью.