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В результаті зіткнення двох автобусів в Гані загинули 10 осіб

Автор: Анна Полисученко

В результаті зіткнення двох автобусів в Гані загинули 10 осіб. Також десятки людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Хіnһuа.

Муніципальний пожежний інспектор Віннеба Генрі Асіеду заявив, що аварія сталася, коли два автобуси, які їхали в протилежних напрямках, зіткнулися біля рибальської громади гомо Мампонг поблизу шосе Аккра-Кейп-Кост.

"Це було смертельно, і нам довелося не поспішаючи збирати тіла. 10 людей померли, а решта перебувають на лікуванні в лікарні травматологів і фахівців Віннеба", - сказав Асіеду.

Асієду додав, що деякі пасажири потрапили в пастку уламків, але працівникам пожежної служби вдалося їх врятувати. Триває розслідування причин аварії.

Нагадаємо, раніше в Гані через зіткнення двох автобусів загинули 50 людей.

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Гана