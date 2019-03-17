Внаслідок сутичок під час виступу Порошенка ніхто не постраждав

Правоохоронці не встановили провокаторів сутички

По словам представителей полиции коммуникации, в результате двух столкновений на Михайловский площади в Киеве сегодня, 17 марта 2019, во время мероприятия "Народная встреча с Петром Порошенко" никто не пострадал. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Правоохранители заявили, что провокаторы, которые принимали участие в столкновениях, не были установлены.

"Мы не проводим никаких задержаний и не занимаемся установкой таких человек. Наша задача - предотвращать конфликты и вовремя их прекращать. Больше информации может предоставить пресс-центр", - сказал представитель полиции коммуникации.

Ранее сообщалось, что во время выступления Порошенко в Киеве произошли столкновения. Активисты с плакатом, на котором написано: "Где от рубленные руки?" в ходе выступления Петра Порошенко начали выкрикивать: "Позор!", люди с другой стороны, которые пришли поддерживать президента Порошенко, ответили агрессией в отношении активистов, кроме того, неизвестные лица, которые стояли позади, порвали плакат активистов. Отмечается, что полиция коммуникации пытались остановить схватку.