У результаті протестів у Каталонії постраждали 46 людей

Учасники акцій перекривають дороги і залізничні колії, палять покришки

По меньшей мере 46 человек пострадали в четверг в Каталонии во время акций протеста сторонников независимости региона. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Europa Press.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших, среди которых 12 полицейских.

Митинги проходят в рамках стартовавшей в автономии всеобщей забастовки. Участники акций перекрывают дороги и железнодорожные пути, жгут покрышки.

Напомним, 12 февраля начинался судебный процесс над инициаторами референдума о независимости Каталонии. Перед судом предстанут 12 организаторов референдума 2017 года, который завершился провозглашением независимости Каталонии и последующим вводом испанских силовиков в регион и лишением автономного статуса.

В прошлом году организаторов опроса о независимости Каталонии 2014 года оштрафовали на 10 млн евро. Опрос, который был проведен вопреки запрету Конституционного суда, предшествовал референдуму 1 октября 2017 года. В ходе опроса за независимость выступили 80% участников, которые, однако, составили лишь 33% общего количества избирателей в Каталонии.