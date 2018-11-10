В результаті пожеж у Каліфорнії загинули 9 осіб

Ілюстративне фото: пожежа (webscreenshot/YouTube/RTchannel)

Місто Парадайс наразі повністю евакуйоване

У Каліфорнії (США) в результаті великих лісових пожеж, які тривають з 8 листопада, загинули щонайменше дев'ять осіб, 35 зникли без вісті. Про це повідомив шериф округу Бьютт Корі Хонея, передає РБК-Україна з посиланням на NBC.

Шериф розповів, що одна жертва була виявлена всередині житлового будинку, тіла решти загиблих знайшли в салонах автомобілів або на вулицях.

Усі жертви були виявлені в місті Парадайз, яке наразі повністю евакуйоване.

Шериф заявив, що на цей момент надійшло 35 повідомлень про зниклих без вісті.

За інформацією телеканалу, лісові пожежі знищили вже понад 6,5 тис. будинків у Каліфорнії - 6453 житлових споруди і 260 комерційних будівель.

Президент США Дональд Трамп оголосив у Каліфорнії режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада США евакуювала кілька десятків тисяч людей на півночі штату Каліфорнія через швидке поширення лісової пожежі.

Пожежа почалася рано вранці в четвер, 8 листопада, і полум'я почало швидко поширюватися через сильні вітри і суху погоду.

У місті Парадайз були евакуйовані персонал та пацієнти лікарні, а також учні кількох шкіл. Деякі жителі міста були змушені залишити свої машини на дорозі та рятуватися від полум'я втечею.