В результаті пожежі на кораблі біля Стамбула загинули 2 людини

Фото: місце події (cnnturk.com)

Ще 11 осіб отримали поранення

В результаті пожежі на кораблі суднобудівного підприємства в Тузлі, що належить до Стамбульського регіону, 2 людини загинули і ще 11 постраждали. Про це заявили в офісі губернатора Стамбула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Причини виникнення пожежі поки невідомі.

Прокуратура Стамбула почала розслідування щодо обставин виникнення пожежі.

Раніше РБК-Україна писало про 8 поранених в результаті пожежі на кораблі поблизу Стамбула.

Повідомлялося, що пожежа сталася на судні під гонконгським прапором, яке перебувало на суднобудівному заводі в Тузлі.

За інформацією керівництва регіону, в результаті пожежі поранення отримали 8 осіб.

В даний час пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль.

Також раніше повідомлялося, що 1 січня біля берегів Криму сталися вибухи і пожежа на двох танкерах Maestro та Candy, які йшли під прапором Танзанії. Танкер Maestro йшов в російський Темрюк, на його борту знаходилися 14 осіб - громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера Candy знаходилися 17 людей - громадяни Туреччини та Індії.

В результаті пожежі загинули 14 осіб.