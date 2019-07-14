В результаті чергових атак російської авіації в Сирії загинули 22 цивільних

Коаліція режиму Асада й РФ здійснила чергову авіаатаку на півночі Сирії, унаслідок чого загинули 22 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Зазначається, що внаслідок авіаударів сирійських і російських військових літаків загинули щонайменше вісім осіб у північному регіоні Ідліб за останні два дні. Крім того, 11 людей загинули в різних районах провінції Ідліб у суботу.

Рятувальна група "Білі шоломи" повідомила, що три людини, включаючи жінку і дитину, загинули в повітряних набігах у місті Кафарья у східному Ідлібі. Також одинадцять чоловік отримали поранення, в тому числі рятувальник "Білих шоломів".

Раніше повідомлялося, що в результаті авіаудару російської авіації по місту Мухамбаль в провінції Ідліб загинули близько 20 осіб, у тому числі 13 дітей.

РБК-Україна писало, що правозахисник повідомили, що щонайменше 544 мирних жителів двох провінцій на північному заході Сирії загинули, понад 2000 осіб отримали поранення в результаті наступу на останній оплот опозиції, яке проводять починаючи з квітня російські військові і війська, підтримуючи режим Башара Асада.