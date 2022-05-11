Унаслідок обстрілів росіян на Запоріжжі загинула людина, ще 8 поранені

У Запорізькій області загарбники вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова. Одна людина загинула, 8 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
У зв'язку із загостренням військових дій і збільшенням інтенсивності обстрілів, щоб зберегти життя жителів громади в Оріхова, припинена робота пункту надання гуманітарної допомоги.
"Російські війська вкотре обстріляли цивільну інфраструктуру Оріхова, через що в лікарні Запоріжжя доставлені 8 громадян України, одна людина загинула", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Запорізькій області евакуаційна колона потрапила під обстріл.
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