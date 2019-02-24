В результаті обстрілу на Донбасі загинув український військовий

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС

В результаті ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили 8 прицільних обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував озброєння, що заборонене мінськими угодами.

Так, противник з мінометів 82-го та 120-го калібрів, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, великокаліберних кулеметів та стрілецького озброєння обстріляв позиції українських військових поблизу населених пунктів Новозванівка, Золоте-4, Катеринівка, Новоолександрівка, Золоте-1, Водяне та Лебединське.

"Поточної доби внаслідок бойових дій та інтенсивних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, загинув один наш захисник", - зазначили в Мінобороні.

Ситуація на Донбасі станом на 24 лютого 2019

Нагадаємо, 23 лютого бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 8 разів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Додамо, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 23 лютого, перетнули 29,5 тисяч осіб та 3,8 тис. транспортних засобів.