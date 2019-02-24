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В результаті обстрілу на Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    24.02.2019 - 13:09
В результаті обстрілу на Донбасі загинув український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС

В результаті ворожого обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили 8 прицільних обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. При цьому ворог застосовував озброєння, що заборонене мінськими угодами.

Так, противник з мінометів 82-го та 120-го калібрів, озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, великокаліберних кулеметів та стрілецького озброєння обстріляв позиції українських військових поблизу населених пунктів Новозванівка, Золоте-4, Катеринівка, Новоолександрівка, Золоте-1, Водяне та Лебединське.

"Поточної доби внаслідок бойових дій та інтенсивних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, загинув один наш захисник", - зазначили в Мінобороні.

Ситуація на Донбасі станом на 24 лютого 2019

Ситуація на Донбасі станом на 24 лютого 2019

Нагадаємо, 23 лютого бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, було застосовано 8 разів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Додамо, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу, 23 лютого, перетнули 29,5 тисяч осіб та 3,8 тис. транспортних засобів.

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