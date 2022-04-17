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В результаті обстрілу центру Харкова загинули п'ятеро людей: порушено справу

Фото: окупанти обстріляли центр Харкова, є загиблі та поранені (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти вдень 17 квітня обстріляли центр Харкова. Загинули п'ятеро людей, ще 13 мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, обстріл центру Харкова стався близько 13:25. В результаті удару постраждали два міських райони. Зруйновані житлові будинки, інститути та об'єкти інфраструктури.

В результаті обстрілу загинули п'ять мирних жителів, ще 13 отримали поранення.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Фото: окупанти обстріляли центр Харкова, є загиблі та поранені (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Нагадаємо, в ніч на 17 квітня окупанти обстріляли село Івашки в Харківській області - зруйновано цивільні об'єкти та газові мережі.

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