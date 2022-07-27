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Терехов розповів про наслідки ранкових ударів по Харкову

Фото: Обстріл Індустріального району Харкова (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вранці 27 липня завдали удару ракетами С-300 по Індустріальному району Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

"По обстрілу Індустріального району. Все-таки є поранені, шестеро людей", - зазначив мер міста.

За словами Терехова, наразі усім постраждалим від удару російських окупантів медики надають допомогу.

Водночас міський голова Харкова розповів, що був також "приліт" у Новобаварський район. На щастя, там ні постраждалих, ні пожеж не зафіксовано. Проте, в одному з житлових будинків унаслідок обстрілу вибило вікна.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова близько 05:30 ранку 27 липня. Терехов поінформував, що було два "прильоти" ракетами С-300.

До слова, вночі 25 липня у Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Місцеві жителі чули звуки понад 20 ударів.

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