В результаті лісових пожеж в Алжирі загинуло 32 людини, в тому числі 25 солдатів

У лісових пожежах в Алжирі загинули 32 людини, в їх числі 25 солдатів. Вони загинули, рятуючи місцевих жителів від лісових пожеж, що спустошують гірські ліси і села на схід від столиці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Президент Алжиру написав у Твіттері, що солдати врятували 100 громадян від пожеж у двох районах Кабіле - регіону, де проживає берберське населення північноафриканської країни. В ході гасіння пожеж постраждали одинадцять солдатів, четверо з них серйозно, повідомили в Міноборони.

Район Кабіле, розташований в 100 км на схід від столиці Алжиру, усіяний важкодоступними селами і має обмежену кількість води. Деякі жителі бігли, в той час як інші намагалися стримати вогонь самостійно, використовуючи відра, гілки і примітивні інструменти. У регіоні немає водоскидних літаків.