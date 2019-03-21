В результаті аварії порома в Іраку загинули 60 людей

В даний час в зоні аварії порома працюють рятувальники. На даний момент з води вдалося витягнути близько 50 осіб. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.
Додамо, за даними телеканалу Sky News Arabia, судно, на якому знаходилося 170 осіб, було розраховане на перевезення 75 осіб. Попередня версія аварії - перевантаження. Пором був орендований для святкування Ноуруза - свята, що знаменує початок нового року і настання дня весняного рівнодення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 березня 2019 року в Іраку загинули 45 осіб після затоплення порома. Пором затонув у річці Тигр біля Мосула в Іраку. Більшість жертв аварії порома - жінки і діти. На той момент було врятовано 12 осіб.