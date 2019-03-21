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В результаті аварії порома в Іраку загинули 60 людей

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 16:40
В результаті аварії порома в Іраку загинули 60 людей
Фото: крах порома в Іраку (twitter.com MosulEye)

Всього на поромі перебувало 170 осіб

Кількість загиблих в результаті аварії порома на річці Тигр на півночі Іраку зросла до 60 осіб. Про це повідомив у четвер телеканал Alhurra з посиланням на цивільну оборону країни.

При цьому раніше в Міністерстві внутрішніх справ Іраку підтвердили загибель 45 осіб, серед них жінки і діти.

В даний час в зоні аварії порома працюють рятувальники. На даний момент з води вдалося витягнути близько 50 осіб. Десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Додамо, за даними телеканалу Sky News Arabia, судно, на якому знаходилося 170 осіб, було розраховане на перевезення 75 осіб. Попередня версія аварії - перевантаження. Пором був орендований для святкування Ноуруза - свята, що знаменує початок нового року і настання дня весняного рівнодення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 березня 2019 року в Іраку загинули 45 осіб після затоплення порома. Пором затонув у річці Тигр біля Мосула в Іраку. Більшість жертв аварії порома - жінки і діти. На той момент було врятовано 12 осіб.

З'явилося відео катастрофи порому в Іраку В Іраку через затоплення порому загинули 45 людей
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