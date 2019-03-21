В результаті аварії порома в Іраку загинули 60 людей

Фото: крах порома в Іраку (twitter.com MosulEye)

Всього на поромі перебувало 170 осіб

Кількість загиблих в результаті аварії порома на річці Тигр на півночі Іраку зросла до 60 осіб. Про це повідомив у четвер телеканал Alhurra з посиланням на цивільну оборону країни.

При цьому раніше в Міністерстві внутрішніх справ Іраку підтвердили загибель 45 осіб, серед них жінки і діти.