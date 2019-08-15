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В результаті крадіжки на шляхах від графіка відхилилися 20 поїздів, - УЗ

Новини » Суспільство    15.08.2019 - 16:13
В результаті крадіжки на шляхах від графіка відхилилися 20 поїздів, - УЗ
Фото: вокзал (РБК-Україна)

За останні два дні через злодіїв затримались у дорозі 10 пасажирських потягів

За останні дві доби через крадіжку колійних реле та трансформаторів від графіку відхилилися 20 поїздів, 10 із яких - пасажирські. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр АТ "Укрзалізниці".

Зазначається, що минулої ночі на перегоні Сухачівка - Запоріжжя - Кам’янське злодії розкрили три трансформаторні коробки, як наслідок - затримка на понад годину 11 поїздів, із них 6 - пасажирських.

"Сьогодні вночі на перегоні Воскобійня - Верхньодніпровськ Дніпропетровської області злодії зламали релейну шафу та розікрали обладнання, яке забезпечує роботу світлофора. Через крадіжку стався збій у русі поїздів - від графіку відхилилися 9 поїздів, із них 4 - пасажирських", – йдеться у повідомленні.

Також від початку року зафіксовано 515 випадків навмисного пошкодження та розкрадання засобів безпеки, сигналізації та зв’язку на залізниці. Суму збитків оцінюють у понад 11,4 млн гривень.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує до 2020 року повернути поїзд Київ-Берлін.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" збільшила термін попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати відправлення. Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож та купити квитки.

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