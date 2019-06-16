У результаті двох вибухів у столиці Сомалі загинули 11 людей

У столиці Сомалі Могадішо у суботу, 15 червня, прогриміло два вибухи, в результаті яких загинули щонайменше 11 осіб, 25 поранені. Про це повідомила місцева поліція, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Перший вибух прогримів поруч з КПП біля президентського палацу, в результаті нього загинули дев'ять осіб.

Ще дві людини, ймовірно терористи, які загинули при вибуху бомби в їхньому автомобілі, що рухався в напрямку аеропорту і зупинився на КПП.

"Я стояв недалеко від вибуху і побачив, що кілька людей загинули, у тому числі дві жінки, пасажир і двоє чоловіків, деякі з них були літніми людьми", - розповів один з очевидців теракту.

Відповідальність за вибухи вже взяло на себе сомалійське екстремістське угрупування "Аль-Шабаб", пов'язане з "Аль-Каїдою".

Нагадаємо, також у суботу, 15 червня, біля кордону Кенії і Сомалі підірвався автомобіль з поліцейськими, у результаті вибуху бомби загинуло щонайменше 11 поліцейських. Бомба була закладена на узбіччі дороги і здетонувала, коли там проїжджав автомобіль правоохоронців.