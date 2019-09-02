У Львівській області в ДТП із маршруткою постраждали більше 10 осіб

У результаті зіткнення вантажівки і маршрутного автобуса у Львівській області отримали тілесні ушкодження більше 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Зазначається, що на момент дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у салоні автобуса перебували 24 людини. З тілесними ушкодженнями у лікарню доставлені більше десяти чоловік.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 у місті Моршин Стрийського району. Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися маршрутний автобус Мерседес та вантажівки КамАЗ, - повідомляє Головне управління Нацполіції у Львівській області.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП та вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, сьогодні в Польщі в Малопольському воєводстві автобус зі школярами зіштовхнувся з вантажівкою і автомобілем, у результаті чого постраждали 27 людей. Серед них 7 постраждалих перебували у важкому стані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на трасі Благовіщенське-Миколаїв зіткнулися автомобіль та автобус, у результаті чого загинули двоє дітей і чоловік.

Крім того, у Полтавському районі в результаті зіткнення двох автомобілів загинула людина. Також у результаті інциденту ще четверо людей постраждали.