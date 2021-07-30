В результаті атак талібів в Кандагарі вбито десятки і поранено сотні мирних жителів, - ООН

Місія ООН зі сприяння Афганістану (МООНСА) повідомила про десятки загиблих і сотнях поранених мирних жителів при атаці бойовиків руху "Талібан" на Кандагар. В організації підкреслили, що реальні цифри жертв і постраждалих можуть бути вище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МООНСА .

"Глибоко стурбовані ескалацією насильства в Кандагарі і його околицях на тлі безперервних атак талібів на місто. З 16 липня поранено понад 230 мирних жителів", - зазначили в організації.

При цьому в МООНСА підкреслили, що реальні цифри постраждалих можуть бути набагато вище. "Достовірні повідомлення про десятки вбитих мирних жителів", - вказали в місії.

"Працюємо над встановленням фактів про заподіяння шкоди цивільному населенню", - додали в організації і попередили про серйозні наслідки для цивільного населення, якщо бойові дії не припиняться.