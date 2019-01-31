В результаті аномальних морозів в США загинули 8 осіб

Люди загинули в результаті переохолодження практично у всіх штатах Середнього Заходу

В результате аномальных морозов, которые принесла волна арктического воздуха, в Соединенных Штатах Америки погибли по меньшей мере 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Люди погибли в результате переохлаждения практически во всех штатах Среднего Запада: в Мичигане, Айове, Индиане, Иллинойсе, Висконсине и Миннесоте.

В Детройте от переохлаждения скончался 70-летний мужчина.

По информации местной полиции, его тело обнаружили на улице. В том же штате Мичиган жертвой мороза стал бывший депутат городского совета Детройта. Мужчину, которому было за 70 лет, нашли в его автомобиле в 24 км к югу от Детройта.

В Айове мороз стал причиной смерти студента местного университета Джеральда Белца. Его тело нашли на территории кампуса утром в среду. Белц умер в результате переохлаждения.

Самые суровые холода охватили Средний Запад. К вечеру столбик термометра опускался до -28 в Чикаго, -1 в Детройте и -29 градусов в Миннеаполисе.

В городе Парк-Рэпидс (Миннесота) зарегистрировали рекордные -41, в Фарго (Северная Дакота) -35 мороза. Абсолютный рекорд был побит в городе Интернешнл-Фоллс в Миннесоте, говорят синоптики. Там температура опустилась до -48 - теплее было даже на Южном полюсе в Антарктиде. Там сегодня зарегистрировали -31.

Ранее в США из-за снежного шторма в авариях погибли по меньшей мере 7 человек.

Также сообщалось, что в результате схождения лавин в Европе погибли 14 человек.