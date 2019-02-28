Результат лідера Кубка світу з біатлону в гонці анульований

Йому не будуть нараховані очки, також спортсмен відмовився від призових

Результат норвежского биатлониста Йоханнеса Бе в гонке преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) аннулирован. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсмен, занявший четвертое место, признался, что на последней стойке выполнил только четыре выстрела вместо пяти. IBU подтвердил слова Бе после просмотра трансляции. Один патрон был найден в магазине норвежца после финиша.

Отмечается, что из-за недопонимания внутри группы жюри этот вопрос не был решен до того, как был обнародован официальный результат.

В итоге организация и биатлонист пришли к соглашению, что 43 очка, которые были начислены норвежцу, снимут, а заработанные 7 тысяч евро призовых распределят между спортсменами, которые финишировали после него.

Лидер общего зачета Кубка мира следующим образом прокомментировал решение.

"Это дело для меня закрыто. Я сразу же подошел к судьям на трассе и признался, что нарушил правила по своей вине. Хочу подчеркнуть, что если бы сам не сказал обо всем, то меня бы не наказали. Но я хочу, чтобы IBU избежала повторения подобных ошибок в будущем.

Нелегко терять очки в зачете Кубка мира, но я надеюсь, что другие спортсмены смогут найти мотивацию и силу, чтобы проявлять честность, как я, ради духа честной игры. Они должны нести ответственность за ошибки в будущем, если IBU не сможет полагаться на решения жюри", - цитирует Бе официальный сайт IBU.

Эту ситуацию также прокомментировал спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг.

"Уверены, что достигли наилучшего возможного урегулирования этой проблемы благодаря готовности Йоханнеса действовать в интересах спорта: никакой дисквалификации, но очки и призовые деньги, заработанные в гонке, будут возвращены", - отметил спортдиректор организации.

Ранее Бе уже гарантировал себе победу в общем зачете спринтерских гонок.

Напомним, украинские биатлонисты в эстафете на пятом этапе Кубка мира показали лучший результат в сезоне.