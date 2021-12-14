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Резонансна ДТП у Луцьку: водія-підлітка відправили під домашній арешт

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Вівторок 14 грудня 2021 20:32
Резонансна ДТП у Луцьку: водія-підлітка відправили під домашній арешт Фото: неповнолітнього винуватця ДТП у Луцьку відправили під домашній арешт (vl.npu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Луцький міський районний суд Волинської області обрав запобіжний захід неповнолітньому водієві. Суд відправив його під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Волинської області.

Неповнолітньому порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі.

У поліції нагадали, що 16-річний водій автомобіля Renault Megane, тікаючи від патрульних, промчав на червоний сигнал світлофора і в'їхав у пішоходів, а після врізався в дерево і дорожній знак.

Після ДТП водій і двоє пасажирів автомобіля намагалися втекти з місця події, проте їх затримали поліцейські і перехожі.

Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей, двоє з яких перебувають у реанімації, а саме 39-річна лучанка та її 5-річний син. Ще чотири жінки отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги відмовилися від госпіталізації.

Нагадавши, 13 грудня підлітку повідомили про підозру.

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ДТП Луцьк
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