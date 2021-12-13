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Резонансна ДТП у Луцьку: неповнолітнього водія затримали

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Луцьк, Понеділок 13 грудня 2021 12:37
Резонансна ДТП у Луцьку: неповнолітнього водія затримали Фото: затримано водія резонансного ДТП у Луцьку (vl.npu.gov)
Автор: Анастасія Рокитна

У Луцьку неповнолітній водій в'їхав у натовп пішоходів, в результаті події постраждали шестеро людей. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Нині затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Що сталось

Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на "червоне" світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Після зіткнення неповнолітні водій і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син - в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.

Встановлено, що водій і його пасажири навчаються на 1 курсі Луцького вищого професійного училища, є місцевими жителями. Сім’ї і винуватця, і неповнолітніх пасажирів на обліках служби у справах дітей не перебувають.

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