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Резонансное ДТП в Луцке: несовершеннолетнего водителя задержали

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Луцк, Понедельник 13 декабря 2021 12:37
Резонансное ДТП в Луцке: несовершеннолетнего водителя задержали Фото: задержан водитель резонансного ДТП в Луцке (vl.npu.gov)
Автор: Анастасия Рокитна

В Луцке несовершеннолетний водитель въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия пострадали шесть человек. Его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. По факту дорожно-транспортного происшествия расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Что произошло

Убегая от экипажа патрульных и не выполняя законные требования полицейских об остановке, водитель Renault Megane промчался на "красный" свет и въехал в людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

После столкновения несовершеннолетние водитель и двое пассажиров пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские с гражданами.

В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек: в реанимационном отделении находится 39-летняя лучанка, ее 5 - летний сын - в областной больнице; еще 4 женщин получили ушибы и переломы и после оказания медицинской помощи не госпитализировались.

Установлено, что водитель и его пассажиры учатся на 1 курсе Луцкого высшего профессионального училища, являются местными жителями. Семьи и виновника, и несовершеннолетних пассажиров на учетах службы по делам детей не состоят.

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