Різанина в Сребрениці: суд ООН залишив у силі Довічний вирок сербському генералу Младичу

Апеляційна палата одноголосно підтвердила попередній вердикт, за яким Младич був визнаний винним у вбивствах, нелюдських діях, злочинах проти людяності, терорі, нападах на цивільних осіб і захопленні заручників.

"Палата підтвердила Довічний вирок, винесений Младичу Міжнародним трибуналом", - наголошується в повідомленні.

Ратко Младич був заарештований сербською поліцією 26 травня 2011 року. Він звинувачується Міжнародним трибуналом по колишній Югославії в організації етнічних чисток в ході боснійської війни 1992-1995 роках.

У листопаді 2017 року Міжнародний трибунал по колишній Югославії визнав Младича винним за 10 пунктами з 11 За військові злочини в Боснії і Герцеговині в 1992-1995 роках, в тому числі за геноцид мусульман в Сребрениці в 1995 році, тоді загинули близько 8 тисяч осіб.