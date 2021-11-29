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Рєзнікова запросили до Раду відзвітувати щодо обороноздатності України

Автор: Юлія Бойко

Верховна рада запросила міністра оборони Олексія Резнікова відзвітувати щодо обороноздатності України. Він може виступити на годині запитань до уряду в п'ятницю, 3 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на погоджувальну раду.

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук поставив на голосування пропозицію запросити на годину запитань до уряду Резнікова, щоб він відзвітував щодо обороноздатності України в 2021 році, за підсумками і перспективам у сфері безпеки. Рішення було схвалено одноголосно.

Нагадаємо, раніше Резніков висловився про можливість переможної війни Росії над Україною і заявив, що не вірить, що це можливо.

Він також зазначив, що Євросоюз і НАТО готуються діяти на випередження у разі агресії Російської Федерації проти України.

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Олексій РезніковВерховна рада