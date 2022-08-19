ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Резнікова звинуватили в дезінформації "анонімні джерела" в Міноборони та ОП

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 19 серпня 2022 12:07
У Резнікова звинуватили в дезінформації "анонімні джерела" в Міноборони та ОП Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр(facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Марія Кучерявець

Анонімні джерела, на які періодично посилаються ЗМІ, свідомо ведуть дезінформацію. Йдеться, зокрема про тих, кого називають в медіа "неназваними особами" в Міноборони та Офісі президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

"Якщо "наше джерело в Офісі президента" і "неназвана особа з Міноборони" - справді існують, то вони почали грати свою гру і свідомо дезінформують тих, хто на них посилається. Бо за останні декілька місяців жодного попадання в реальність", - написала вона.

Нагадаємо, раніше в РНБО спростували чутки про так званий "конфлікт" між Офісом президента та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, якого наразі хочуть нібито "прибрати". Там пояснюють, що це є спрямованою кампанією російських спецслужб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Офіс президента фейки
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам