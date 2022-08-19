У Резнікова звинуватили в дезінформації "анонімні джерела" в Міноборони та ОП

Анонімні джерела, на які періодично посилаються ЗМІ, свідомо ведуть дезінформацію. Йдеться, зокрема про тих, кого називають в медіа "неназваними особами" в Міноборони та Офісі президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

"Якщо "наше джерело в Офісі президента" і "неназвана особа з Міноборони" - справді існують, то вони почали грати свою гру і свідомо дезінформують тих, хто на них посилається. Бо за останні декілька місяців жодного попадання в реальність", - написала вона.

Нагадаємо, раніше в РНБО спростували чутки про так званий "конфлікт" між Офісом президента та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, якого наразі хочуть нібито "прибрати". Там пояснюють, що це є спрямованою кампанією російських спецслужб.

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