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Резников встретился с генеральным инспектором Пентагона: о чем говорили

Фото: Резников встретился с генеральным инспектором Пентагона (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны Алексей Резников 27 января провел встречу с генеральным инспектором Пентагона Робертом Сторчем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы украинского оборонного ведомства.

"Украина победит в этой войне. Это важнейшие слова, которые я слышу на каждой встрече с нашими международными друзьями и партнерами. Сегодня это повторил мой коллега генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч, которого я рад приветствовать вместе с делегацией в Киеве", - отметил чиновник.

Резников рассказал, что встреча была содержательной и предметной, а ее результаты очень важны для дальнейшего тесного сотрудничества.

"Делегация американских инспекторов отметила первые результаты внедрения в Миниобороны Украины логистической программы LOGFAS, позволяющей мониторить поставки вооружения от стран-партнеров и контролировать движение материально-технической помощи", - поинформировал министр.

По его словам, стороны обсудили и дальнейшую работу по автоматизации для обеспечения контроля и невозможности коррупции.

"Наши партнеры убедились, что все доставляемое из США в соответствующем количестве вооружение и оборудование эффективно применяется украинскими защитниками", - указал Резников, подчеркнув, что война обязательно завершится победой Украины.

Чиновник добавил, что именно поэтому уже сейчас нужно закладывать фундамент для сотрудничества в послевоенное время - для восстановления независимой и суверенной Украины.

"Важно, чтобы эта стратегия была известна нашим союзникам и друзьям за рубежом, которые в очередной раз сегодня убедились в нашей полной открытости", - подытожил глава украинского оборонного ведомства.

Напомним, в Украину прибыли инспекторы Государственного департамента США, Минобороны и Агентства по международному развитию (USAID).

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиАлексей РезниковВойна России против Украины