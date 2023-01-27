ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Американские инспекторы приехали в Украину для присмотра за помощью от США

Новина українською →
Киев, Пятница 27 января 2023 13:13
Американские инспекторы приехали в Украину для присмотра за помощью от США Фото: Евгений Пригожин и Игорь Гиркин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину прибыли инспекторы Государственного департамента США, Минобороны и Агентства по международному развитию (USAID). Они будут наблюдать за помощью, которую Вашингтон предоставляет Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter США в Украине Бриджит Бринк.

"Тепло поприветствовала Офис генерального инспектора Государственного департамента, генерального инспектора Министерства обороны и Офис генерального инспектора USAID, прибывших с четким графиком встреч и целью улучшить независимый надзор с помощью США Украины. Мы придерживаемся высочайших стандартов подотчетности и всестороннего надзора с помощью предоставляемой США", - написала Бринк.

Напомним, недавно в Пентагоне подтвердили отправку усовершенствованной версии Abrams в Украину.

Кроме того, в Белом доме не исключают передачу Украине истребителей F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Соединенные Штаты Америки Вашингтон Военная помощь
NEWS
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору