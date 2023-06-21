Резников впервые поговорил с министром обороны Израиля

Резников заявил, что министры провели очень продуктивный разговор.

"Мы обсудили текущую ситуацию на месте и перспективы проекта по защите украинцев от угроз с воздуха. Иранские беспилотники представляют угрозу безопасности для обеих наших стран. Мы рассчитываем на помощь Израилю в противодействии этому", - написал министр обороны Израиля.

Отметим, что разговор между министрами обороны стран прошел впервые. Причем Галант возглавил оборонное ведомство Израиля пять месяцев назад.

Сотрудничество Украины и Израиля

Израиль продолжает поддерживать хорошие отношения, как с Украиной, так и с Россией.

С начала полномасштабной войны Иерусалим отказывается оказывать Украине военную помощь. Страна передает только гуманитарную помощь.

Однако в начале мая Израиль направил Украине радары для новой системы оповещения о ракетной угрозе, которую производит израильская компания RADA Electronic Industries.

Украинская сторона считает, что Иерусалиму следует изменить позицию по военной помощи Украине и предоставить технологии для борьбы с "Шахедами".

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