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Резников о военной помощи: с политического плана мы уже у потолка достижений

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

С политического плана на уровне Минобороны, Украина уже почти у потолка с точки зрения задач и достижений в получении помощи от партнеров. Остался только вопрос передачи ВСУ современных боевых самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в ходе пресс-конференции.

"Мы можем абсолютно четко зафиксировать, что у нас на вооружении есть тяжелая артиллерия 155 мм, "Хаймарсы", бронетехника почти всех основных известных типов и марок, создана танковая коалиция, на боевом дежурстве стоят Patriot, хотя одно время это вызвало истерику у орков, когда они кричали, что Patriot в Польше это уже переход "красных линий" Западом..." - отметил Резников.

Он акцентировал, что сегодня страны НАТО передают Украине авиацию и хоть пока советского образца, но он выразил убеждение, что в скором времени украинцы будут так же спокойно как о Patriot и "Хаймарсы" говорить о современных боевых самолетах.

"Поэтому в целом, в том обращении к Санты, в условном "виш-листе" остались самолеты ну и разве что звезда смерти. Поэтому сегодня с точки зрения политического плана на уровне Министерства обороны мы уже почти у потолка с точки зрения задач и достижений. Сегодня овладевают современные системы на полигонах в странах партнеров", - подытожил Резников.

Напомним, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны Альянса уже передали Украине почти всю обещанную бронированную технику. В частности, более 98% обещанных боевых машин.

В Минобороны Украины также уверены, что смогут "добить вопрос" передачи ВСУ современной боевой авиации.

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Алексей РезниковВоенная помощь