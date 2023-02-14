RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников выдвинул трех кандидатов на должности заместителей главы Минобороны: имена

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Минобороны Алексей Резников подал на согласование президенту Владимиру Зеленскому кандидатуры трех новых заместителей главы оборонного ведомства. При этом его два бывших "зама" останутся работать советниками в Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Резникова.

В частности, на должность первого заместителя предложена кандидатура Героя Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

При этом на заместителя по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации предлагают Виталия Дейнегу, а на должность заместителя по вопросам европейской интеграции Андрея Шевченко.

"О тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук. Они остаются в команде Министерства и будут привлечены к работе как советники министра", - пояснил Резников.

По словам министра, это еще не последние шаги по перезагрузке Минобороны.

"Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", - анонсировал Резников.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что заместителями министра могут стать Виталий Дейнега, основавший благотворительный фонд "Вернись живым", и Андрей Шевченко, бывший нардеп и экс-посол в Канаде.

Добавим, что до этого 13 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидает вскоре назначения новых заместителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАлексей Резников