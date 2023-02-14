Резников выдвинул трех кандидатов на должности заместителей главы Минобороны: имена

В частности, на должность первого заместителя предложена кандидатура Героя Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

При этом на заместителя по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации предлагают Виталия Дейнегу, а на должность заместителя по вопросам европейской интеграции Андрея Шевченко.

"О тех, кто занимал должности заместителей. Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Олег Гайдук. Они остаются в команде Министерства и будут привлечены к работе как советники министра", - пояснил Резников.

По словам министра, это еще не последние шаги по перезагрузке Минобороны.

"Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", - анонсировал Резников.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что заместителями министра могут стать Виталий Дейнега, основавший благотворительный фонд "Вернись живым", и Андрей Шевченко, бывший нардеп и экс-посол в Канаде.

Добавим, что до этого 13 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что ожидает вскоре назначения новых заместителей.

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