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Резников ответил, есть ли риск ядерного удара со стороны России

Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Риск применения Россией ядерного оружия против Украины есть всегда. Однако возникает вопрос о качестве этого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в интервью "Интерфакс-Украина".

"Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психонет", - заявил Резников.

При этом министр не берется оценивать, насколько такой шаг со стороны Кремля возможен, отметив, что у РФ есть носители ("Искандеры", и "Калибры", и самолеты).

"Однажды я общался со вторым президентом Леонидом Кучмой, который уже завершал передачу России ядерного оружия. Он напомнил, что даже если бы этот ядерный потенциал не отдали, в 1997 году у него заканчивался срок годности. Его все равно нужно было списывать и утилизировать. Мы его весь отдали в Россию, поэтому вопрос: а в каком состоянии этот хлам в России?" - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны также напомнил, что украинские ракеты "Сатана" в России еще на вооружении.

"Мы их делали более 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам… Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там", - добавил Резников.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что он якобы "не блефует".

Как пояснил РБК-Украина эксперт по международным энергетическим и отношениям безопасности Михаил Гончар, такие угрозы Москвы больше похожи на "зондирование почвы" Запада, чем на реальную готовность к такому шагу.

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Алексей РезниковЯдерная война