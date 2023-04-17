Резников извинился перед Турцией за сравнение потерь Украины с жертвами землетрясений

Резников отметил, что просит прощения перед всеми в Украине и Турции, кого оскорбили его комментарии о потерях.

"Украинцы симпатизируют турецкому народу. Мы понимаем, как это - хоронить тысячи невинных людей - друзей и соседей", - подчеркнул министр.

Глава Минобороны поблагодарил Турцию за поддержку Украины и твердую позицию по Крыму.

Напомним, министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon оценил общие потери Украины в войне. Он отметил, что они меньше числа погибших от землетрясений в Турции.

Следует отметить, что в результате ряда землетрясений в Турции погибли более 50 тысяч человек.

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