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Резников уверен, что Украина получит западные истребители

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Страны Запада предоставят Украине несколько типов истребителей. Один из них будет основным самолетом для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова немецкому изданию Bild.

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", - сказал министр обороны.

Резников прокомментировал нынешний отказ Берлина предоставить самолеты. "Я помню, что Германия не хотела присылать танки. Теперь в моей стране есть "Леопарды", я лично тестировал "Леопард" из Германии", - сказал он.

Несмотря на сложную ситуацию, Резников считает, что война может закончиться победой в этом году. "Я оптимист, я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие поддержки и действительно вижу, что есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно думаю об этом, я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист - это информированный реалист", - заявил министр.

По его словам, "единственный сценарий на будущее - освобождение всех наших временно оккупированных территорий. К нашим международно признанным границам 1991 года".

Министр обороны также рассказал о дебатах о том, что Украина должна вести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, и дал понять, что этого никогда не произойдет.

"Мой президент дал понять, что мы не будем вести переговоры с нынешним главой Кремля. Украина готова вести переговоры о возмещении ущерба, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемом Нюрнбергском соглашении 2", - добавил он.

Резников не видит угрозы со стороны тактического ядерного оружия России. "Они получили четкий сигнал от Китая и Индии о ядерном оружии. Это блеф, я знаю русских. Использование ядерного оружия не даст им того, чего они хотят", - сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не видит смысла в передаче Украине истребителей.

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