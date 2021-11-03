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Резніков йде з ТКГ: кому перейдуть його обов'язки

Автор: Олександр Мороз

Вже колишній міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков йде з посади першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі. По всій видимості, його обов'язки перейдуть до глави делегації Леоніда Кравчука і заступника, нардепа Олександра Мережка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"У Тристоронній контактній групі, я думаю, що вже не буду брати участь в якості члена делегації. Є голова делегації Леонід Кравчук і заступник Олександр Мережко, вони будуть продовжувати. Але принципове рішення про формування можливого оновленого складу делегації приймає президента", - заявив Резніков.

Зазначимо, сьогодні парламент відправив Резнікова у відставку. Передбачається, що він стане новим міністром оборони.

Нагадаємо, раніше радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Кравчук переніс складну операцію на серці і не братиме участі в переговорах ТКГ до кінця поточного року.

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