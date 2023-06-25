Резников: этот год станет переломным в войне с Россией

Этот 2023 год станет переломным в войне с Россией. Украина должна победить.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Fox News .

"Я чувствую, что мы победим в этой войне, потому что мы воюем за свою страну. Этот год станет переломным", - сказал он, намекая на то, что появится хоть какой-то путь к завершению этой войны.

Резников добавил, что Украина должна победить в войне.

"Мы должны. Это наша идея", - заявил он.

Министр добавил, что сейчас украинские войска не ведут контрнаступление. Резников описал нынешние маневры как "некую подготовительную операцию", признав, что россияне построили "очень сильные оборонительные линии".

Однако он добавил, что как только контрнаступление полностью начнется, оно будет успешным и "на шаг ближе к победе".

Резников признал, что предыдущие ожидания относительно наступления были "завышенными", и Украина очень осторожно относится к тому, чтобы подвергать опасности своих бойцов.

Контрнаступление ВСУ

Украинские воины начали контрнаступательные действия еще в начале июня. С того момента нашим военным удалось освободить от российских оккупантов 8 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Как отметил президент Владимир Зеленский, продвижение солдат на фронте не проходит быстро, в то же время наступление ВСУ осенью прошлого года тоже начиналось подобным образом.

По словам министра обороны Анна Маляр, давать оценку контрнаступлению пока рано.

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