ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков після третього "Рамштайну": військова підтримка України ніколи не припиниться

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 16 червня 2022 12:49
Резніков після третього "Рамштайну": військова підтримка України ніколи не припиниться Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Захід продовжить військову підтримку України. Після початку повномасштабної війни Росію вважають не стратегічним партнером, а головною загрозою для НАТО та світової системи безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова CNN.

Під час вчорашньої зустрічі у форматі "Рамштайн" Резніков отримав сигнали від західних лідерів щодо довготривалої підтримки України. Зокрема, глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявили, що військова підтримка "ніколи не припиниться".

"Я почув це вчора і відчув це абсолютно чесно, я бачив очі Ллойда Остіна, наприклад... Я бачив реальне розуміння того, що вони ніколи не зупиняться", - сказав Резніков.

Він зазначив, що обіцянки США та Заходу стосуються не лише військової підтримки, а й фінансової, економічної та політичної.

"Я думаю, що вони (західні союзники, - ред.) вирішили, що хочуть бути партнерами в цій перемозі", - додав український міністр.

Резніков підкреслив, що тепер країни НАТО та ЄС розглядають Росію як супротивника, а не стратегічного партнера.

Нагадаємо, Олексій Резніков в інтерв'ю заявив, що Україна збирається повертати Крим за допомогою західної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Міністерство оборони України Військова допомога
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена