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Резников о результатах "Рамштайна": сейчас говорим о ПВО, но самолеты также будут

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

На данный момент главной потребностью Украины являются системы противовоздушной обороны. Боевые самолеты будут следующим этапом переговоров о военной помощи.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников после заседания "Рамштайн", сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Конечно, сегодня мы подтвердили нашу потребность в западных самолетах как части ПВО. И я уверен, что у нас будут современные, поколения 4++ боевые самолеты. Но прямо сейчас мы говорим о главных потребностях – наземной ПВО. Конечно, мы обсуждаем боевые самолеты как следующий этап, но нужно будет время для обучения пилотов, инженеров и т.д. Но это будет сделано", - заявил он.

Резников подчеркнул, что на данный момент еще не принято решение о том, какой именно западный самолет станет основой будущих украинских Военно-воздушных сил.

Министр добавил, что в Украину сейчас реальнее поставить системы, которые базируются на земле.

"Реальнее сейчас поставить системы, которые базируются на земле, они есть у всех партнеров, и это может усилить способность нашей ПВО. Самолеты требуют более долгого обучения, более сложного обслуживания, восстановления и применения. Но это не значит, что мы их не получим", - добавил Резников.

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников на брифинге по итогам Рамштайна (Милан Лелич, РБК-Украина)

Напомним, сегодня в Германии прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". РБК-Украина раскрывало все подробности заседания.

Согласно данным Associated Press, США планируют уже в ближайшие недели начать обучение украинских бойцов на танках Abrams.

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