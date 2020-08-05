Резніков пояснив український підхід до "особливого статусу" Донбасу

Український підхід до поняття "особливий статус" Донбасу полягає в зміні інвестиційного клімату та впровадженні нової економічної моделі. На перших порах заходи будуть реалізовані на підконтрольній території.

Про це у статті для Atlantic Council пише віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, на сьогодні розробляється нова економічна стратегія для сходу України. При цьому основна увага в ній приділяється розвитку тих частин Донецької і Луганської областей, які перебувають під контролем.

"Цей підхід, мабуть, найкраще можна описати як український підхід до поняття "особливий статус" для регіону з метою зміни інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні", - зазначив Рєзніков.

На його думку, є всі підстави вважати, що на Донбас можна залучити масштабні інвестиції. В рамках створення особливого інвестиційного режиму на підконтрольній частини Донбасу можуть поширити правила міжнародного комерційного арбітражу. Крім того, Україна має взяти на себе частину страхового тягаря від військових і політичних ризиків.

"Щоб зробити цей підхід стійким, ми плануємо створити спеціальний фонд для заохочення і підтримки інвестицій, а не лише покладатися на допомогу донорів", - зазначив Рєзніков.

Він також додав, що на сьомий рік війни російська інтерпретація "особливого статусу" Донбасу неприйнятна.

"Замість того, щоб допомагати вирішенню конфлікту, Москва робить ставку на прискорення розпаду України. Чим раніше відмовляться від цієї тупикової моделі, тим краще... На відміну від деструктивного бачення Кремля, мета України щодо створення нового економічного початку для Донецької та Луганської областей зміцнить українську єдність", - підкреслив віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше новий глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що "особливий статус" Донбасу в якості компромісу може полягати в особливій системі управління регіоном.

Він також заявив, що Україна не відмовлялася від "формули Штайнмайєра", яка регулює порядок проведення виборів на Донбасі і дію "особливого статусу".