Резніков розповів, що змінили три доби опору Росії

З моменту початку війни Росії проти України та нашої оборони пройшло три дні, за які українська армія продемонструвала силу і показала, що ніде в Європі такої більше немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міністра оборони Олексія Резнікова до українців.
Він наголосив, що 72 години опору військам агресора "назавжди змінили нашу країну і світ".
"Де всі ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я тільки чую, як вони виправдовуються", - висловився Резніков.
Глава Міноборони при цьому відзначив героїзм, хоробрість і відвагу українських захисників.
"Я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок. Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б'ються", - сказав він.
При цьому міністр звернув увагу, що це бачить також і весь світ.
"Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми. Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю. З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде", - наголошує Резніков.
Він додав, що тому вже зараз в Україну надходить допомога, яка "ще три дні тому була неможливою".
Нагадаємо, раніше Олексій Рєзніков пояснив українцям, як можна допомогти нашим силам оборони.
Також повідомлялося, що російські війська змушені через свої втрати взяти оперативну паузу і поки зупинили просування на Київ.