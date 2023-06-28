Резников о прорыве на фронте: "Когда это произойдет, вы все это увидите"

Освобождение группы сел, находившихся под российской оккупацией, в последние недели, не было "главным событием" в запланированном Киевом контрнаступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова Financial Times .

"Когда это произойдет, вы все это увидите… Все все увидят", - сказал Резников, призвав не придавать значение сообщениям СМИ о медленном продвижении Украины против хорошо укрепленных российских

По словам Резникова, основные резервы войск Украины, в том числе большинство бригад, недавно обученных на западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не задействованы в операции.

Он также сказал, что мятеж, произошедший в России в прошлые выходные, продемонстрировал фундаментальную слабость режима президента Владимира Путина, но предостерег от того, чтобы делать ставку на дальнейшие "мятежи и беспорядки" ради успеха на поле боя.

Резников, выразивший надежду на то, что беспорядки в Москве побудят западные столицы еще больше увеличить поставки оружия для помощи Киеву, сказал, что украинская армия продолжает наносить тяжелые потери российским войскам, используя разрушение как инструмент, а "освобождение украинских земель как цель".

Контрнаступление ВСУ

Активные контрнаступательные действия ВСУ начались в начале июня. На юге за это время удалось освободить уже 130 кв. км территории.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продвижение украинских войск на фронте сейчас не проходит быстро. Однако, по его словам, осеннее контрнаступление ВСУ тоже начиналось подобным образом.

Зеленский 26 июня посетил передовые позиции украинских военных и заявил, что сегодня по всем направлениям было продвижение вперед и это счастливый день.