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Резніков закликав Захід ввести санкції проти олігархів з оточення Путіна

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав США і Євросоюз ввести санкції проти олігархів з оточення президента РФ Володимира Путіна. Він підкреслив, що це потрібно зробити до вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рєзнікова телеканалу BBC.

Глава Міноборони висловив упевненість, що західні країни можуть зробити більше для захисту України від агресії з боку Росії. Наприклад, уточнив Резніков, це можуть бути економічні санкції, які потрібно ввести до російського вторгнення на українську територію.

"У Заходу є такий важіль впливу, як величезний статок російських олігархів, з оточення Володимира Путіна", - зазначив міністр.

За його словами, США і Європа можуть показати російським олігархам, що можуть дуже легко заморозити їхні активи.

Нагадаємо, сенатори США, які нещодавно відвідали Україну, закликали НАТО і Адміністрацію президента Джо Байдена негайно ввести санкції проти Росії на тлі загрози вторгнення.

Зазначимо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен пригрозила Росії масштабними санкціями у разі подальшої агресії проти України.

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Міністерство оборони УкраїниРосійська ФедераціяОлексій Резніков