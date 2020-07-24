Резніков: представники РФ у Мінську не здатні домовлятися

Представникам Росії в ТКГ у Мінську треба навчитися домовлятися. Але ще більш плачевна ситуація з договороздатністю - у представників окупаційних адміністрацій Донбасу.

Про це в інтерв'ю журналу "Фокус" сказав віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, російським представникам, аби "вийти з цієї історії зі збереженням обличчя", треба навчитися домовлятися.

"Люди, які в цьому процесі шість років, не здатні на це", - заявив Резніков.

Він також зазначив, що окрім офіційних представників делегації РФ, на переговорах присутні також представники окупаційних адміністрацій Донбасу.

"Вони взагалі не здатні сказати "так", "давайте спробуємо", вони завжди знайдуть можливість сказати "ні", звинувативши в цьому Україну. Навіть якщо з'явиться зверху політична воля, вони будуть буксувати", - сказав віце-прем'єр.

Резніков вважає, що для подальшого просування в питаннях миру на Донбасі представників російської делегації потрібно змінити.

"Найпростіша річ, яка може щось змінити - ротація. Україна підняла рівень представництва, показала, що готова брати на себе відповідальність", - нагадав Резніков.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що необхідно розшифрувати кожний пункт мінських угод, щоб зрозуміти, що саме може виконати українська сторона.

У відповідь у Кремлі заявили, що не знають, що саме в мінських угодах потребує розшифровки.