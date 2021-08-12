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Резніков представив США можливі шляхи залучення Вашингтону до переговорів по Донбасу

Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зустрівся з директором Ради нацбезпеки США з питань Східної Європи та Кавказу Крісом Смітом. Резніков підняв питання переговорів щодо Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

"У ході зустрічі віце-прем'єр-міністр Резніков представив ідеї щодо можливих шляхів залучення США до мирних переговорів та пожвавлення відповідних дипломатичних процесів", - розповіли в міністерстві.

Представник США заявив зі свого боку про готовність Вашингтону до візиту українського президента Володимира Зеленського, а також висловив підтримку Кримській платформі та процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, в українському МЗС говорили, що США готові обговорювати будь-які ідеї щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, на залученні Вашингтона до переговорів наполягає Зеленський.

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Олексій РезніковСполучені Штати АмерикиДонбас