RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников отправился в Стокгольм на неформальную встречу министров обороны ЕС

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Украины Алексей Резников отправился в Стокгольм, где сегодня состоится неформальная встреча глав Минобороны стран Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"В Швеции началось заседание министров обороны ЕС. Я счастлив быть здесь. Мы поговорим об оружии, скорости в принятии решений и солидарности", - отметил Резников.

Украинский министр поблагодарил руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля и министра обороны Швеции Пола Йонсона за организацию встречи.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры стран ЕС соберут в начале марта, чтобы обсудить проблему поставок боеприпасов для Украины.

Кроме того, Боррель призвал страны ЕС передать Украину боеприпасы из своих запасов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковЕвросоюз